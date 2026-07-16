Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Wabah Ebola RD Kongo Tembus 2.000 Kasus, Tewaskan 754 Korban

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |07:10 WIB
Wabah Ebola RD Kongo Tembus 2.000 Kasus, Tewaskan 754 Korban
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Jumlah kasus Ebola yang terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) telah mencapai 2.011 dengan 754 kematian, menurut data pemerintah. Angka tersebut menjadikan wabah ini sebagai wabah Ebola terbesar ketiga dan paling cepat berkembang yang pernah tercatat, menurut organisasi amal medis global Medecins Sans Frontieres (MSF).

Penanganan wabah ini juga terhalang oleh berbagai kendala, termasuk pemogokan oleh para profesional kesehatan dan tenaga medis. Terbaru, para pekerja kesehatan di Rumah Sakit Umum Bunia di pusat wabah melakukan pemogokan dan membarikade pintu masuk rumah sakit karena belum dibayar, meskipun harus bekerja dalam kondisi sulit.

Penyakit virus ini sering kali berakibat fatal dan menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh dari orang atau hewan yang terinfeksi. Penyakit ini menyebabkan gejala termasuk demam tinggi, muntah, serta perdarahan internal dan eksternal.

Wabah yang dimulai pada 15 Mei ini disebabkan oleh virus Bundibugyo yang langka. Kurangnya vaksin atau pengobatan yang disetujui untuk virus ini—tidak seperti virus Zaire yang lebih umum—telah meningkatkan tantangan yang dihadapi oleh petugas kesehatan.

MSF menyerukan perluasan segera terhadap langkah-langkah penahanan dan perawatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/18/3227886//ilustrasi-nIuh_large.jpg
Korban Tewas Wabah Ebola di RD Kongo Tembus 400 Orang, Jumlah Kasus Melonjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/18/3227236//ilustrasi-pXVb_large.jpg
WHO: Gelombang Panas Eropa Sebabkan 1.300 Kematian, Terbanyak di Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/18/3225325//wabah_ebola_di_rd_kongo_dikhawatirkan_akan_bertambah_buruk-SLdO_large.jpg
Kematian Akibat Wabah Ebola di RD Kongo Tembus 200 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/18/3224896//ilustrasi-rqxQ_large.jpg
CDC: Wabah Ebola di RD Kongo Bisa Menjadi yang Terburuk dalam Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/482/3222019//menkes-sON7_large.jpg
Menkes Tegaskan Risiko Penyebaran Ebola ke Indonesia Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/482/3221740//mencuci_tangan-Git0_large.jpg
Belum Ada Kasus di Indonesia, Kemenkes Bagikan Tips Sehat Cegah Ebola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement