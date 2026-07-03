Korban Tewas Wabah Ebola di RD Kongo Tembus 400 Orang, Jumlah Kasus Melonjak

KINSHASA - Jumlah korban jiwa akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo telah meningkat hingga melebihi 400 orang, dengan hampir 40 kematian baru tercatat dalam 24 jam terakhir. Demikian menurut pembaruan situasi dari Kementerian Kesehatan pada Kamis (2/7/2026). Jumlah kasus yang dikonfirmasi meningkat menjadi 1.406 kasus, termasuk 438 kematian dengan tingkat kematian 31,2 persen sejak wabah dinyatakan pada 15 Mei.

Wabah tersebut terkonsentrasi di 34 zona kesehatan di Provinsi Ituri, Kivu Utara, dan Kivu Selatan.

Kementerian mengatakan zona kesehatan ke-24 yang dikenal sebagai Lolwa kini turut terdampak di Provinsi Ituri, yang menjadi pusat wabah saat ini.

Setidaknya 192 orang telah pulih, sementara 609 pasien masih berada dalam isolasi atau dirawat di rumah sakit.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan bahwa angka kematian kasus yang dilaporkan di DRC kemungkinan besar merupakan perkiraan yang kurang tepat. Hal ini karena banyak kematian yang terjadi sebelum deklarasi wabah masih dalam proses penyelidikan, sebagaimana dilaporkan Anadolu.