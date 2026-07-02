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Dokter Tifa Jalani Sidang Perdana Kasus Ijazah Jokowi Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |00:53 WIB
Dokter Tifa Jalani Sidang Perdana Kasus Ijazah Jokowi Hari Ini
Dokter Tifa (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa akan menjalani sidang perdana kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur hari ini, Kamis (2/7/2026). PN Jakarta Timur pun melakukan penyekatan ketat.

Menurut Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, nantinya pihak yang memiliki kepentingan saja yang diperbolehkan masuk ke dalam area PN Jakarta Timur.

“Sejak pagi nanti sudah dilakukan penyekatan. Yang diperkenankan adalah pihak-pihak yang memang berkepentingan pada persidangan," kata Immanuel, Rabu 1 Juli 2026.

Selain itu, PN Jakarta Timur juga menutup area parkir di lingkungan pengadilan bagi pengunjung selama pelaksanaan sidang perdana. "Kami mohon maaf karena untuk parkir mungkin tidak bisa di area PN Jakarta Timur karena persidangan Dokter Tifa," ucap Sekretaris PN Jakarta Timur Zulfikar Arif Rahman Purba.

Zulfikar mengimbau, seluruh pengunjung yang akan menghadiri persidangan agar datang lebih awal dan mengikuti seluruh arahan petugas keamanan di lokasi.

Ia juga meminta masyarakat memanfaatkan lokasi parkir yang tersedia di sekitar gedung pengadilan demi kelancaran akses masuk dan keluar pengunjung. 

"Silakan nanti pengunjung mencari parkir di sebelah PN Jakarta Timur, ada di situ di beberapa titik mungkin yang bisa digunakan untuk lokasi parkir," ujarnya.

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