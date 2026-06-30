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Roy Suryo Tepis Isu Pecah Kongsi dengan Dokter Tifa

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |23:30 WIB
Roy Suryo Tepis Isu Pecah Kongsi dengan Dokter Tifa
Roy Suryo (Foto: Tangkapan layar iNews TV)
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JAKARTA - Mantan Menpora Roy Suryo membantah rumor pecah kongsi dengan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Roy menegaskan, kabar tersebut adalah hoaks karena mereka masih berada dalam satu barisan yang kompak.

"Saya jawab ya isu-isu atau hoaks yang beredar bahwa saya dan Dokter Tifa pecah, sama sekali tidak," kata Roy dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (30/6/2026).

Bahkan, Roy mengaku sempat melakukan pertemuan di sebuah rumah makan bersama tim kuasa hukumnya. Pertemuan itu disebut juga disiarkan secara langsung oleh sejumlah akun media sosial.

"Kami menyatakan, ya, tidak ada yang pecah sedikit pun. Saya dan Dokter Tifa sangat saling membersamai," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Roy meminta izin kepada Dokter Tifa untuk tidak hadir dalam persidangan yang akan dijalani. "Bahkan, saya minta izin ke Dokter Tifa, 'Dok, mohon izin nanti hari Kamis saya enggak bisa datang karena masih ada pembuktian di praperadilan.' Demikian juga Dokter Tifa. Jadi tidak ada yang namanya pecah," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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