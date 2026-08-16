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Truk Muatan Ikan Tabrak Tronton di Tol Jombang-Mojokerto, 1 Orang Tewas

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |04:00 WIB
Truk Muatan Ikan Tabrak Tronton di Tol Jombang-Mojokerto, 1 Orang Tewas
Ilustrasi Kecelakaan Truk
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JOMBANG– Kecelakaan maut antara truk bermuatan ikan dengan tronton terjadi di Tol Jombang-Mojokerto, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (15/8/2026). Satu orang tewas dalam peristiwa itu.

Kecelakaan melibatkan truk bernopol P 8804 UF yang dikemudikan Miskuri (51), warga Besuki, Kabupaten Situbondo. Kemudian truk tronton bernopol E 9609 VB yang dikemudikan Arif Noviyanto (31), warga Majenang, Kabupaten Cilacap, dengan kernet Rizal Hermawan (22), warga Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Kepala Unit 3 PJR Polda Jatim AKP Sudirman mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Kecelakaan bermula saat truk tronton bermuatan pakan ternak melaju dari arah Mojokerto menuju Jawa Tengah melalui lajur lambat dengan kecepatan sedang. 

Saat tiba di KM 686, dari belakang melaju truk bak bermuatan ikan yang dikemudikan Miskuri. Kuat dugaan sopir mengantuk, truk bak oleng ke kanan hingga menabrak bagian belakang truk tronton.

"Truk menabrak bagian belakang tronton sebelum menghantam wire rope di median tengah tol. Diduga pengemudi mengantuk hingga terjadi kecelakan lalu lintas tersebut," katanya.

Benturan keras membuat bagian depan truk bak mengalami kerusakan parah. Kendaraan tersebut kemudian berhenti di dekat wire rope dalam posisi melintang. Sementara itu, truk tronton berhenti normal dengan posisi menghadap searah jalur.

 

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