Anggota DPRD Tangsel Ahmad Andi Wibowo Meninggal Dunia Usai Kecelakaan di Tol Cipali

JAKARTA - Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Andi Wibowo, meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di ruas Tol Cipali, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (4/8/2026).

Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Enggar Jati Nugroho mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 14.20 WIB. Korban merupakan penumpang mobil minibus Ford Everest.

"Korban kecelakaan penumpang kendaraan minibus Ford Everest, Ahmad Andi Wibowo 41 tahun, anggota DPRD, meninggal dunia," kata AKP Enggar dalam keterangannya.

Menurut Enggar, kecelakaan bermula saat mobil Ford Everest yang ditumpangi korban melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta.

"Setibanya di TKP sewaktu melintas di jalan yang lurus telah menabrak bagian belakang kendaraan Mitsubishi light truck nomor polisi T 8078 ZG yang berada di depannya dan datang dari arah yang sama," ujarnya.