Minibus Kecelakaan di Jalur Wisata Bromo, 6 Orang Jadi Korban

PROBOLINGGO – Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur turunan kawasan wisata Bromo, tepatnya di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (2/8/2026). Dalam peristiwa ini, 6 orang luka-luka.

"Sebelum menabrak pikap, mobil kuning ini sebenarnya sudah hampir menyasar minibus lain sekitar 150 meter sebelum lokasi kejadian," ujar saksi mata di lokasi, Ade.

Diperoleh informasi, kecelakaan bermula saat minibus bernomor polisi AG 1244 GD yang dikemudikan Wahyudi melaju turun dari arah wisata Gunung Bromo dengan membawa dua orang penumpang. Minibus diduga mengalami rem blong menabrak pikap di depannya.

Saat melintasi jalanan menurun tajam, kendaraan tersebut diduga mengalami kegagalan fungsi rem hingga hilang kendali. Minibus bernuansa kuning itu langsung menyeruduk bagian belakang mobil pikap yang berisi tiga orang penumpang.

Kerasnya benturan membuat mobil pikap terdorong hebat hingga menghantam tembok bangunan toko di pinggir jalan.