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Kecelakaan Maut Minibus Tabrak Truk di Tol Cijago, 1 Orang Tewas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |14:31 WIB
Kecelakaan Maut Minibus Tabrak Truk di Tol Cijago, 1 Orang Tewas
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JAKARTA - Kecelakaan maut terjadi di KM 41.200A ruas jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) pada Minggu (2/8/2026). Insiden ini menyebabkan satu orang tewas. 

Kainduk Tol Jagorawi, Kompol Akhmad Jajuli mengatakan peristiwa bermula saat kendaraan dump truck B 9339 UIS berhenti di bahu jalan untuk beristirahat karena sopir mengantuk.

"Kedua kendaraan dari arah Limo mengarah Jatikarya. Setiba di TKP KM 41.200 A Tol Cijago, kendaraan pertama (Dump Truck) berhenti di bahu jalan dikarenakan pengemudi mengantuk," kata Akhmad Jajuli dalam keterangannya, Minggu (2/8/2026).

Pada saat yang bersamaan, kendaraan minibus Avanza bernomor polisi B 1101 COH yang dikendarai PS (43) datang melintas. PS diduga menghantam dump truck tersebut.

"Datang kendaraan kedua menabrak kendaraan pertama dari belakang," imbuh Akhmad.

Akhmad mengatakan PS selaku pengendara minibus tewas di lokasi kejadian. PS langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit PMI Bogor.

"Pengemudi dievakuasi ke RS PMI Bogor," tandas dia.
 

(Rahman Asmardika)

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