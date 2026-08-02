TNI AU Perkuat Alutsista, Satu Unit Pesawat Angkut NC-212i Tiba di Malang

Satu unit Pesawat Angkut NC-212i tiba di Malang (Foto: Dok TNI)

JAKARTA - TNI Angkatan Udara menambah kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista) dengan menerima satu unit pesawat angkut NC-212i bernomor ekor A-2119. Kehadiran armada baru ini bertujuan memperkuat kemampuan operasional Grup 1 Angkut melalui Skadron Udara 4.

Pesawat tersebut merupakan unit kedelapan dari sembilan pesawat NC-212i yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Udara. Pesawat A-2119 tiba di Skadron Udara 4, Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, setelah melaksanakan ferry flight dari PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Kamis 30 Juli 2026.

Kedatangan pesawat disambut tradisi water salute. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penerimaan serta penyerahan Sertifikat Kelaikudaraan Pertahanan (Certificate of Airworthiness/CoA) dari Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan kepada Komandan Grup 1 Angkut.

Komandan Grup 1 Angkut Marsma TNI I Gusti Putu Setia Darma menyampaikan penerimaan pesawat ini merupakan bagian dari program modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan.

"Penerimaan pesawat ini sejalan dengan program prioritas TNI Angkatan Udara dalam modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Dengan bertambahnya kekuatan pesawat angkut, kesiapan operasional satuan akan semakin meningkat untuk menjawab tuntutan tugas yang semakin kompleks dan dinamis," ujar Gusti, Sabtu (1/8/2026).

Ia menambahkan, kehadiran pesawat produksi PT Dirgantara Indonesia tersebut turut memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Ia juga mengingatkan jajaran Skadron Udara 4 agar kepercayaan yang diberikan negara dijawab dengan profesionalisme, disiplin, serta komitmen tinggi terhadap keselamatan terbang dan kerja.

Kehadiran pesawat NC-212i A-2119 diharapkan semakin meningkatkan kemampuan Skadron Udara 4 dalam melaksanakan berbagai misi yang diamanahkan kepada Grup 1 Angkut.

(Arief Setyadi )

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