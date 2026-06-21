Momen Ribuan Warga dan Anggota TNI Nobar Piala Dunia 2026

Momen Ribuan Warga dan Anggota TNI Nobar Piala Dunia 2026

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menggelar lebih dari 1.500 titik Nonton Bersama (Nobar) Kebangsaan Piala Dunia 2026 secara gratis di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini dalam upaya menghadirkan hiburan yang merata dan memperkuat kebersamaan nasional.

“Jumlah tersebut menjadikan Nobar Kebangsaan sebagai salah satu kegiatan nonton bersama terbesar yang difasilitasi TNI bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Kapuspen TNI, Brigjen Muhammad Nas, Minggu (21/6/2026).

“Dan menghadirkan ruang kebersamaan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke,”lanjutnya.

Pelaksanaan Nobar Kebangsaan ini kata dia, juga memperkuat semangat nasionalisme. Melalui kegiatan ini, masyarakat dari berbagai daerah dapat berkumpul, berinteraksi, dan merasakan suasana persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Momentum Piala Dunia dimanfaatkan sebagai sarana membangun solidaritas sosial, memperkuat rasa persaudaraan, dan menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,”ujar M Nas.

Selain memberikan manfaat sosial, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi penyelenggaraan.