Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mabes TNI Ungkap Alasan Kerahkan Prajurit saat Demo Mahasiswa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |11:37 WIB
Mabes TNI Ungkap Alasan Kerahkan Prajurit saat Demo Mahasiswa
TNI dikerahkan saat demo mahasiswa (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen TNI Muhamad Nas, menjelaskan alasan prajurit militer turut mengamankan unjuk rasa elemen mahasiswa di Jakarta Pusat pada Jumat 13 Juni 2026.

Nas menyampaikan, pengerahan prajurit itu dilakukan atas dasar permintaan bantuan dari aparat kepolisian. Ia menegaskan pengamanan unjuk rasa tetap menjadi tanggung jawab polisi.

"Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian," ujar Nas, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Nas menjelaskan, pengerahan prajurit TNI saat unjuk rasa kemarin dilakukan atas dasar perbantuan. Ia menegaskan personel Polri tetap berada di garis depan untuk mengamankan unjuk rasa.

"Adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Artinya tetap polisi di depan," pungkas Nas.

Sebagai informasi, massa aksi yang terdiri dari elemen mahasiswa menggelar unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat 12 Juni 2026.

Di tengah aksi tersebut, para demonstran menyoroti barisan personel TNI yang menghalangi mereka saat sedang berjalan. Aksi penghalangan oleh TNI ini terekam oleh masyarakat hingga akhirnya viral di media sosial.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demo Mahasiswa demo TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223564/tni-pqZk_large.jpg
Soal Meritokrasi di TNI, Kapuspen: Jabatan Tidak Ditentukan seperti Urut Kacang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222576/marinir-gziW_large.jpg
Korps Marinir Perkuat Sinergitas Dakwah Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/337/3222414/tni-vDKU_large.jpg
Seskab Teddy Raih Penghargaan Penulis Taskap Terbaik Dikreg Seskoad 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221402/tni-IBwf_large.jpg
Viral Nobar Pesta Babi Dibubarkan TNI, Jenderal Kopassus: Kami Tidak Antikritik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220307/tni-R9ga_large.jpg
Profil dan Rekam Jejak Mentereng Aulia Dwi Nasrullah, Jenderal Tempur Kopassus yang Jadi Waka BAIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219066/tni-psnz_large.jpg
Kekuatan Militer RI Semakin Menakutkan, Ini Spesifikasi Jet Tempur Rafale Penjaga Dirgantara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement