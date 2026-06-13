Kronologi Penangkapan 2 Orang yang Bawa Molotov saat Demo Mahasiswa

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap dua orang diduga membawa bom molotov untuk menyusup ke dalam demonstrasi mahasiswa. Mereka ditangkap di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat (Jakpus), pada Jumat, 12 Juni 2026, sore.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, kedua orang tersebut diduga berasal dari kelompok perusuh yang sudah teridentifikasi berniat mendompleng aksi demo mahasiswa di Jakarta.

“Satgas Gakkum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa dan ini membawa molotov. Dan sudah diamankan 2 orang saat ini oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” kata Budi, Sabtu (13/6/2026).

Keduanya saat ini telah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh jajaran Polda Metro Jaya guna mengungkap afiliasi dan niat mereka dalam membawa bom molotov saat aksi mahasiswa berlangsung.

“Polda Metro Jaya melalui Satgas Gakkum akan melakukan tindakan tegas bagi kelompok-kelompok yang mencoba merusak penyampaian aspirasi adik-adik mahasiswa tadi di muka umum. Jadi, itu di luar dari kelompok dari mahasiswa,” ujarnya.