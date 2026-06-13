Benarkah CCTV di Kawasan Bundaran HI Mati saat Demo Mahasiswa? Ini Kata Pemprov DKI

JAKARTA - Heboh sejumlah kamera CCTV di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, disebut mati atau tidak dapat diakses masyarakat saat demo mahasiswa yang berlangsung pada Jumat 12 Juni 2026. Kabar tersebut dibantah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.

Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan seluruh operasional infrastruktur CCTV milik Pemprov DKI Jakarta di kawasan tersebut berada dalam kondisi prima dan berfungsi sebagaimana mestinya.

“Kami pastikan bahwa operasional CCTV Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan normal dan digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah, termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” kata Marulina, Sabtu (13/6/2026).

Dia juga menjelaskan terkait keluhan masyarakat mengenai kendala akses visual yang beredar di media sosial. Dia menjelaskan gangguan tersebut terjadi pada platform digital milik pihak ketiga, bukan pada sistem Pemprov DKI Jakarta.

“Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

Sebab itu, Marulina menyebut ketersediaan data, kelancaran arus streaming, maupun gangguan tayangan yang terjadi pada platform tersebut sepenuhnya berada di luar pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.

Ia menambahkan, hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan kondisi operasional maupun fungsionalitas CCTV asli milik Pemprov DKI Jakarta yang di lapangan tetap merekam dan memantau situasi dengan optimal.

(Arief Setyadi )

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