HOME NEWS NASIONAL

Usai Audiensi, Mahasiswa yang Demo di Kemendikdasmen Bubarkan Diri

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |19:41 WIB
Mahasiswa demo Hardiknas (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membubarkan diri usai menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemendikdasmen, Senin (4/5/2026). Pembubaran dilakukan setelah perwakilan massa aksi diterima untuk melakukan audiensi dengan pihak kementerian.

Pantauan di lokasi, sejak awal massa aksi menuntut agar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menemui mereka dan melakukan audiensi. Namun hingga sore hari, hanya perwakilan Kemendikdasmen yang menemui massa. Mahasiswa tetap menerima perwakilan Kemendikdasmen tersebut. 

Setelah itu, mahasiswa membacakan tuntutan agar pendidikan di Indonesia dapat dibenahi menjadi lebih baik. Perwakilan Kemendikdasmen yang hadir dalam audiensi kemudian berjanji akan menyampaikan poin-poin tuntutan tersebut kepada Menteri.

Mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Mereka terlihat berjalan menuju Patung Pemuda Membangun. Seiring dengan bubarnya massa aksi, aparat kepolisian yang sebelumnya berjaga juga turut membubarkan diri.

Sebagai informasi, mahasiswa menggelar aksi ini karena menilai masih terdapat ketimpangan akses, mahalnya biaya pendidikan, serta kebijakan yang dinilai menjauh dari kepentingan rakyat. Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional.

(Arief Setyadi )

