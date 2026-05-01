Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo di DPR, Massa Buruh dan Mahasiswa Bakar Ban dan Nyalakan Flare

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |17:51 WIB
Demo di DPR, Massa Buruh dan Mahasiswa Bakar Ban dan Nyalakan Flare
Demo di DPR, Massa Buruh dan Mahasiswa Bakar Ban dan Nyalakan Flare
A
A
A

JAKARTA - Massa buruh dan mahasiswa masih berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, memperingati Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026) sore. Bahkan, di antara massa ada yang membakar ban dan menyalakan flare. 

Berdasarkan pantauan, sekira pukul 17.30 WIB, massa aksi dari para buruh dan mahasiswa masih berada di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Khususnya mahasiswa, sambil berorasi mereka tampak melakukan aksi bakar ban di depan pagar Gedung DPR RI.

Bahkan, mereka juga menyalakan flare berwarna merah menghiasi suasana depan Gedung DPR RI. Para mahasiswa dan buruh di depan Gedung DPR RI ada yang tampak membubarkan dirinya. Namun, ada pula pula massa yang masih bertahan hingga kini.

Sementara itu, polisi masih tampak melakukan pengamanan di depan Gedung DPR RI. Arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI, tepatnya Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi masih ditutup.

Di Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, arus lalu lintasnya terpantau padat meski cenderung lancar. Kepadatan terjadi karena adanya peningkatan kendaraan roda empat dari jalur arteri ke jalan tol.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement