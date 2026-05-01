Demo di DPR, Massa Buruh dan Mahasiswa Bakar Ban dan Nyalakan Flare

JAKARTA - Massa buruh dan mahasiswa masih berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, memperingati Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026) sore. Bahkan, di antara massa ada yang membakar ban dan menyalakan flare.

Berdasarkan pantauan, sekira pukul 17.30 WIB, massa aksi dari para buruh dan mahasiswa masih berada di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Khususnya mahasiswa, sambil berorasi mereka tampak melakukan aksi bakar ban di depan pagar Gedung DPR RI.

Bahkan, mereka juga menyalakan flare berwarna merah menghiasi suasana depan Gedung DPR RI. Para mahasiswa dan buruh di depan Gedung DPR RI ada yang tampak membubarkan dirinya. Namun, ada pula pula massa yang masih bertahan hingga kini.

Sementara itu, polisi masih tampak melakukan pengamanan di depan Gedung DPR RI. Arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI, tepatnya Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi masih ditutup.

Di Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, arus lalu lintasnya terpantau padat meski cenderung lancar. Kepadatan terjadi karena adanya peningkatan kendaraan roda empat dari jalur arteri ke jalan tol.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.