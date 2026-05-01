HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 101 Orang Diduga Hendak Buat Rusuh saat May Day, Sita Sajam

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |21:47 WIB
Polisi Tangkap 101 Orang Diduga Hendak Buat Rusuh saat May Day, Sita Sajam
Polisi Tangkap 101 Orang Diduga Hendak Buat Rusuh saat May Day, Sita Sajam (Felldy Utama)
JAKARTA - Polda Metro Jaya mengamankan kelompok yang diduga berupaya menyusup untuk melakukan aksi kerusuhan dalam kegiatan peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 yang digelar di wilayah Jakarta pada Jumat (1/5/2026).

"Di tengah kebahagiaan dan optimisme yang terbangun di Hari Buruh ini, masih ada upaya-upaya provokatif destruktif yang akan mencoreng marwah demokrasi. Upaya-upaya itu terlihat dari adanya kelompok anarkis atau perusuh yang berupaya menyusup ke dalam aksi buruh," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin di Polda Metro, Jumat (1/5/2026) malam.

Iman menyampaikan, saat ini orang-orang yang diduga akan melakukan aksi kerusuhan tersebut menjalani pemeriksaan intensif untuk dimintai keterangan.

"Sejumlah 101 orang sedang memberikan informasi kepada kami. Dan kami sampaikan, setelah selesai penyampaian informasi tersebut mereka akan segera kembali ke rumahnya masing-masing," ujarnya.

Dari tangan kelompok tersebut, polisi mengamankan barang-barang yang akan digunakan untuk melakukan kerusuhan. Barang-barang tersebut seperti botol kosong dan kain pemicu untuk membuat bom molotov.

