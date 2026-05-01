Polisi Tangkap 101 Orang Diduga Hendak Buat Rusuh saat May Day di Jakarta

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengamankan 101 orang yang diduga berencana membuat kerusuhan pada peringatan Hari Buruh di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

"Sejumlah 101 orang sedang memberikan informasi kepada kami," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin saat konferensi pers di Polda Metro Jaya.

Ia menyebutkan, sejumlah orang yang ditangkap itu akan dipulangkan ke rumah masing-masing setelah dimintai keterangan.

"Kami sampaikan setelah selesai penyampaian informasi tersebut mereka akan segera kembali ke rumahnya masing-masing," ucapnya.

Terkait hal ini, polisi menyita sejumlah barang bukti untuk membuat kerusuhan saat peringatan Hari Buruh. Barang bukti yang diamankan adalah bom molotov, senjata tajam, maupun ketapel.