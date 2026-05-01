HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketika Lagu Kicau Mania Bikin Massa Buruh Bergoyang di Monas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |19:40 WIB
Massa buruh di Monas (Ilustrasi/Danandaya)
JAKARTA - Lagu Kicau Mania menghibur peserta peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Massa buruh larut menikmati alunan lagu. 

Dalam video yang beredar di media sosial, lagu yang dibawakan Ndarboy Genk itu menghipnotis banyak buruh. Mereka tampak ndangak. 

Massa buruh pun bergoyang menikmati lagi Kicau Mania tersebut. 

Mereka juga tampak berjoget dengan menggunakan satu tangan untuk menutup hidung. Sementara tangan satunya bergerak seperti sedang mengipas. 

Diketahui, perayaan May Day digelar terpusat di Monas, Jakarta, hari ini. Presiden Prabowo Subianto pun turut menghadiri peringatan Hari Buruh. 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah kebijakan dan instruksi terkait ketenagakerjaan terbaru di momen Hari Buruh Internasional atau May Day sebagai bentuk keberpihakan terhadap pekerja.

Prabowo menyampaikan sederet hadiah sebagai bentuk komitmen memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pertama, Prabowo menyampaikan telah meneken Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labor Organization nomor 188 yang mencakup perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan.

Adapun beberapa aturan penting dalam konvensi tersebut adalah awak kapal harus mendapat kelayakan tempat tinggal di atas kapal, ketersediaan makanan dan air minum yang cukup, memiliki perjanjian kerja tertulis, serta mendapatkan hak jaminan sosial.

 

