Ini Isi Paket Sembako yang Dibagikan saat May Day 2026 di Monas

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |22:32 WIB
JAKARTA - Sebanyak 350 ribu paket sembako disalurkan Perum Bulog kepada para buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan, ini merupakan pertama kalinya Presiden memberikan paket sembako sebagai bentuk perhatian langsung kepada para pekerja di momentum May Day.

"Terus terang, baru pertama kali bahwa Presiden memberikan spesial untuk teman-teman buruh yang sedang melaksanakan Hari Buruh dunia ini. Ini luar biasa, support dari Bapak Presiden. Mudah-mudahan ini terus berlanjut di kemudian hari ke depan," ucapnya.

Ia menjelaskan, setiap paket sembako berisi kebutuhan pokok seperti beras 2,5 kilogram, kopi, teh, gula, sarden, minyak goreng, serta kebutuhan lainnya dengan nilai setiap paket sembako sekitar Rp300 ribuan.

Selain paket sembako, disediakan makan siang gratis dengan jumlah yang sama bagi buruh yang hadir di lokasi acara.

"Ini luar biasa, support dari Bapak Presiden kepada buruh. Kami Bulog intinya akan terus mendukung semua tugas-tugas pemerintah. Kami punya komitmen memberikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan rakyat," tutur Rizal.

Terkait sumber anggaran, Rizal menyebut bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Sementara Bulog bertugas dalam menyiapkan dan mendistribusikan paket kepada para buruh.

 

