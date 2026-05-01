Prabowo Sebut Orang Pangkat Tinggi-Pintar Malah Tidak Jelas dan Mencuri

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |14:08 WIB
Prabowo Sebut Orang Pangkat Tinggi-Pintar Malah Tidak Jelas dan Mencuri
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti ironi antara rakyat kecil dan kalangan pejabat. Ia menyebutkan, masyarakat yang hidup dalam keterbatasan justru lebih menjunjung kejujuran dan keikhlasan.

"Pengalaman saya, para pekerja, para petani, para nelayan, justru yang hidupnya susah mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas," kata Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026).

Namun, ia mengaku prihatin terhadap fenomena sebaliknya di kalangan tertentu. Menurutnya, ada pihak yang semakin tinggi pangkat dan pendidikannya, justru tidak menunjukkan kejelasan sikap.

"Yang saya sedih, orang yang semakin tinggi pangkat, semakin enggak jelas, saya heran, semakin pinter, banyak yang pinter, pinter maling, enggak habis pikir aku," ucap Prabowo.

Ia bercerita, dirinya terpanggil untuk membela rakyat dan negara sejak usia muda. Namun, ia mengaku terkejut melihat kondisi sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kesulitan.

