Prabowo Akan Bangun Daycare untuk Buruh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan segera merealisasikan penyediaan fasilitas penitipan anak (daycare) bagi buruh. Hal ini bagian dari peningkatan kesejahteraan pekerja.

Demikian disampaikan Prabowo saat menghadiri Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

“Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak. Daycare. Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Prabowo.

Penyediaan daycare tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan akan menjadi bagian dari pengembangan kawasan hunian pekerja yang sedang didorong pemerintah. Prabowo menegaskan bahwa fasilitas tersebut akan terintegrasi dalam program pembangunan perumahan skala besar.

Diketahui, pemerintah saat ini menargetkan pembangunan minimal 1 juta rumah per tahun, setelah sebelumnya merealisasikan sekitar 350.000 unit pada 2026.

Rumah-rumah tersebut dirancang berada di dekat kawasan industri guna memudahkan akses pekerja ke tempat kerja.