HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Bangun Daycare untuk Buruh

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |13:56 WIB
Prabowo Akan Bangun Daycare untuk Buruh
Prabowo Akan Bangun Daycare untuk Buruh
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan segera merealisasikan penyediaan fasilitas penitipan anak (daycare) bagi buruh. Hal ini bagian dari peningkatan kesejahteraan pekerja.

Demikian disampaikan Prabowo saat menghadiri Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

“Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak. Daycare. Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Prabowo.

Penyediaan daycare tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan akan menjadi bagian dari pengembangan kawasan hunian pekerja yang sedang didorong pemerintah. Prabowo menegaskan bahwa fasilitas tersebut akan terintegrasi dalam program pembangunan perumahan skala besar.

Diketahui, pemerintah saat ini menargetkan pembangunan minimal 1 juta rumah per tahun, setelah sebelumnya merealisasikan sekitar 350.000 unit pada 2026.

Rumah-rumah tersebut dirancang berada di dekat kawasan industri guna memudahkan akses pekerja ke tempat kerja.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215842/prabowo-UhzB_large.jpg
Prabowo Presiden Ketiga di Dunia yang Rayakan May Day Bersama Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215803/prabowo-o6Gi_large.jpg
Momen Prabowo Lepas dan Lempar Baju Safari Miliknya untuk Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215798/prabowo-Ccaf_large.jpg
Hari Buruh, Prabowo Akan Resmikan Museum Marsinah di Nganjuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215795/prabowo-vh1w_large.jpg
Prabowo: Saya Tidak Rela Pejabat Kerja Sama dengan Pengusaha Serakah dan Brengsek!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215784/prabowo-eTqM_large.jpg
Prabowo Naik Maung Hadiri May Day di Monas, Disambut Ribuan Massa Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215576/presiden_prabowo_subianto-J0f7_large.jpg
Presiden Prabowo Bakal Sampaikan Taklimat saat Apel Dansat TNI 2026 di Unhan
