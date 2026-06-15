AS dan Iran Umumkan Kesepakatan Damai untuk Akhiri Perang, Akan Ditandatangani 19 Juni

ISLAMABAD - Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan bahwa Amerika Serikat (AS) dan Iran telah mencapai kesepakatan damai setelah negosiasi intensif. Kedua belah pihak telah menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon.

"Setelah pembicaraan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Kesepakatan Damai antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah TERCAPAI," kata Sharif dalam sebuah unggahan di X, sebagaimana dilansir TRT.

Ia menambahkan bahwa "kedua pihak telah menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon."

Penandatanganan Resmi di Swiss

Menurut Sharif, upacara penandatanganan resmi dijadwalkan pada 19 Juni di Swiss.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Washington dan Teheran atas upaya mereka dalam menyelesaikan konflik secara diplomatik dan menyampaikan apresiasinya kepada Qatar atas perannya dalam upaya mediasi.

"Kami juga ingin menyampaikan apresiasi tulus kami kepada saudara-saudara kami dalam upaya mediasi ini, kepemimpinan hebat Negara Qatar, atas dukungan mereka dalam mencapai kesepakatan ini," katanya.

Apresiasi juga disampaikan kepada Turki dan Arab Saudi atas kontribusi mereka dalam negosiasi, dengan mengatakan: "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada kepemimpinan visioner Kerajaan Arab Saudi dan Republik Turki atas kontribusi besar mereka dalam hal ini."

Ia mengatakan para mediator akan mengadakan serangkaian pertemuan minggu ini menjelang upacara penandatanganan, menambahkan bahwa diskusi tersebut akan membantu mempersiapkan pembicaraan teknis dan implementasi perjanjian.