Dor! Bandit Jalanan Tersungkur Ditembak Usai Serang Polisi Pakai Celurit

BONDOWOSO - Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang masuk daftar pencarian orang (DPO) ditembak anggota Resmob Polres Bondowoso. Pelaku berusaha melawan petugas menggunakan senjata tajam jenis celurit saat hendak ditangkap.

Pelaku bernama Asan (33), warga Desa Jonggreng, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Dia merupakan buronan dalam sejumlah kasus curanmor yang ditangani Polres Jember, Polres Lumajang dan Polres Probolinggo.

"Karena terdesak, anggota kami di TKP terpaksa melakukan tindakan tegas terukur. Pelaku ditembak pahanya setelah sebelumnya mengeluarkan tembakan peringatan," ujar Kasat Reskrim Polres Bondowoso Iptu Wawan Triono, dikutip, Minggu (2/8/2026).

Aksi penangkapan tersebut terjadi saat anggota Resmob Polres Bondowoso melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga baru saja mencuri sepeda motor.

Kasus bermula ketika Asan diduga melakukan pencurian motor Honda Vario milik Ike Wijayanti di Desa Besuk Klabang, Kabupaten Bondowoso.

Saat mengetahui sepeda motornya hilang, korban kemudian berteriak meminta pertolongan. Informasi tersebut diterima petugas kepolisian yang langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Pelarian Asan akhirnya terhenti di wilayah Kecamatan Cermee. Saat akan diamankan, pelaku justru mengeluarkan celurit dan mencoba menyerang petugas.