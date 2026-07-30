Tepergok Warga, 3 Pelaku Ganjal ATM Dikejar Lalu Diikat di Tangsel

TANGSEL - Aksi pencurian dengan modus ganjal ATM terjadi di RS Buah Hati, Pamulang, Tangerang Selatan. Tiga orang pelaku dipergoki warga saat beraksi hingga berujung diamankan.

Dari video yang dilihat, tampak pelaku dikejar warga setelah aksi pencurian tersebut gagal. Warga sempat mengadang hingga menendang pelaku sampai terjatuh.

Sementara itu, tampak para pelaku sudah dalam kondisi terikat setelah berhasil ditangkap. Mereka kemudian diamankan pihak kepolisian.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo menyebutkan ada tiga pelaku yang saat itu ketahuan mengganjal ATM. Ketiganya kini telah diamankan.

"Jadi, ada tiga orang pelaku di gerai ATM Rumah Sakit Buah Hati Pamulang. Termasuk tiga orang ini mengganjal tiga unit ATM," kata Boy, Kamis (30/7/2026).

Boy mengatakan, akibat aksi pencurian itu, satu mesin ATM mengalami kerusakan. Ia menambahkan, ketiga pelaku hendak melarikan diri, namun keburu tertangkap warga dan polisi.

"Terus mereka membuat satu ATM rusak dan dua diganjal sama mereka. Seperti itu modusnya, jadi nanti mereka mengganjal. Mereka mau kabur dan diberikan tindakan tegas dan terukur," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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