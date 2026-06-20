Curi Sembako untuk Judol, Sekuriti Mal di Tambora Jakbar Ditangkap

JAKARTA - Polsek Tambora mengungkap kasus pencurian sembako di sebuah supermarket mal kawasan Tambora, Jakarta Barat (Jakbar). Pelaku merupakan seorang petugas keamanan atau sekuriti yang bekerja di lokasi tersebut.

Pelaku berinisial I (44) diamankan setelah terbukti melakukan pencurian berbagai kebutuhan pokok secara bertahap selama beberapa bulan terakhir. Akibat perbuatannya, pihak supermarket mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp70 juta.

Kanit Reskrim Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudrajat Djumantara, menjelaskan pelaku memanfaatkan posisinya sebagai karyawan untuk melancarkan aksi pencurian tanpa menimbulkan kecurigaan.

Modus yang digunakan yakni mengumpulkan berbagai barang sembako ke dalam keranjang. Kemudian, menyimpannya di dalam loker pribadi sebelum dibawa keluar saat jam pulang kerja.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan aksinya sejak Februari 2026 atau sekitar lima bulan. Barang-barang yang dicuri kemudian dijual kembali, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta bermain judi online," ujar Sudrajat, Jumat (19/6/2026).