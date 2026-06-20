Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Curi Sembako untuk Judol, Sekuriti Mal di Tambora Jakbar Ditangkap

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |02:02 WIB
Curi Sembako untuk Judol, Sekuriti Mal di Tambora Jakbar Ditangkap
Ilustrasi pencurian (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Tambora mengungkap kasus pencurian sembako di sebuah supermarket mal kawasan Tambora, Jakarta Barat (Jakbar). Pelaku merupakan seorang petugas keamanan atau sekuriti yang bekerja di lokasi tersebut.

Pelaku berinisial I (44) diamankan setelah terbukti melakukan pencurian berbagai kebutuhan pokok secara bertahap selama beberapa bulan terakhir. Akibat perbuatannya, pihak supermarket mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp70 juta.

Kanit Reskrim Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudrajat Djumantara, menjelaskan pelaku memanfaatkan posisinya sebagai karyawan untuk melancarkan aksi pencurian tanpa menimbulkan kecurigaan.

Modus yang digunakan yakni mengumpulkan berbagai barang sembako ke dalam keranjang. Kemudian, menyimpannya di dalam loker pribadi sebelum dibawa keluar saat jam pulang kerja.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan aksinya sejak Februari 2026 atau sekitar lima bulan. Barang-barang yang dicuri kemudian dijual kembali, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta bermain judi online," ujar Sudrajat, Jumat (19/6/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polsek Tambora Maling Pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/338/3225081/penjambretan-OdDV_large.jpg
Polisi Buru Pencuri Tas di Dalam Toilet Mal Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/338/3223081/pencurian-tYD9_large.jpg
Nunggak Bayar Kos, 2 Pria di Jakbar Nekat Curi Motor Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/338/3221793/maling_motor-PEYw_large.jpg
Beraksi di Johar Baru, Maling Motor Terciduk Jual Murah Barang Curian di Facebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221168/pencurian-5ig3_large.jpg
Pekerja Serabutan Nekat Curi Kabel di Menara Jamsostek, Terancam 7 Tahun Bui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/338/3219910/penjara-6sSc_large.jpg
Pencuri Spesialis Kotak Amal di Pesanggrahan Tak Berkutik Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/338/3218782/pencurian-JnfD_large.jpg
Polisi Tangkap Pencuri MacBook di Kalideres Jakbar, Pelaku Ternyata Orang Dekat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement