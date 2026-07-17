Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Pencuri Rumah Kosong di Kebayoran Tak Berkutik Ditangkap Satpam

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |13:02 WIB
3 Pencuri Rumah Kosong di Kebayoran Tak Berkutik Ditangkap Satpam
Ilustrasi pencurian (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral tiga terduga pelaku pencurian diciduk satpam saat hendak beraksi di rumah kosong. Polisi pun tengah mendalami lebih lanjut dugaan kasus tersebut.

"Jadi itu peristiwanya malam sekitar pukul 01.30 WIB. Ada tiga orang mencurigakan di depan rumah, rumahnya ini sudah lama tidak dihuni. Dari tiga orang ini, dua orang sudah masuk pekarangan lalu diamankan pihak keamanan lingkungan," ujar Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Nugraha Kusuma, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, orang-orang mencurigakan itu baru masuk ke pekarangan rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Namun, mereka langsung diamankan satpam di perumahan tersebut hingga akhirnya diserahkan ke polisi.

"Kan biasa kalau malam dari sekuriti itu patroli di lingkungan sekitar sehingga ditemukan tiga orang ini. Kita masih dalami ada yang diambil dan apa melakukan di tempat lainnya juga," tuturnya.

Ia menambahkan, terduga pelaku berinisial D, MS, dan FS yang baru diamankan itu kini tengah diperiksa lebih lanjut oleh polisi, khususnya kaitannya dengan motif mereka diduga melakukan aksi percobaan pencurian tersebut.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225391/pencurian-Iu14_large.jpg
Curi Sembako untuk Judol, Sekuriti Mal di Tambora Jakbar Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/338/3225081/penjambretan-OdDV_large.jpg
Polisi Buru Pencuri Tas di Dalam Toilet Mal Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/338/3223081/pencurian-tYD9_large.jpg
Nunggak Bayar Kos, 2 Pria di Jakbar Nekat Curi Motor Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/338/3221793/maling_motor-PEYw_large.jpg
Beraksi di Johar Baru, Maling Motor Terciduk Jual Murah Barang Curian di Facebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221168/pencurian-5ig3_large.jpg
Pekerja Serabutan Nekat Curi Kabel di Menara Jamsostek, Terancam 7 Tahun Bui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/338/3219910/penjara-6sSc_large.jpg
Pencuri Spesialis Kotak Amal di Pesanggrahan Tak Berkutik Ditangkap Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement