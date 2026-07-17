3 Pencuri Rumah Kosong di Kebayoran Tak Berkutik Ditangkap Satpam

JAKARTA - Viral tiga terduga pelaku pencurian diciduk satpam saat hendak beraksi di rumah kosong. Polisi pun tengah mendalami lebih lanjut dugaan kasus tersebut.

"Jadi itu peristiwanya malam sekitar pukul 01.30 WIB. Ada tiga orang mencurigakan di depan rumah, rumahnya ini sudah lama tidak dihuni. Dari tiga orang ini, dua orang sudah masuk pekarangan lalu diamankan pihak keamanan lingkungan," ujar Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Nugraha Kusuma, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, orang-orang mencurigakan itu baru masuk ke pekarangan rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Namun, mereka langsung diamankan satpam di perumahan tersebut hingga akhirnya diserahkan ke polisi.

"Kan biasa kalau malam dari sekuriti itu patroli di lingkungan sekitar sehingga ditemukan tiga orang ini. Kita masih dalami ada yang diambil dan apa melakukan di tempat lainnya juga," tuturnya.

Ia menambahkan, terduga pelaku berinisial D, MS, dan FS yang baru diamankan itu kini tengah diperiksa lebih lanjut oleh polisi, khususnya kaitannya dengan motif mereka diduga melakukan aksi percobaan pencurian tersebut.

(Arief Setyadi )

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