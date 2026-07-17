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Kisah Prajurit Kopassus Gugur saat Kibarkan Merah Putih di Kantor Gubernur Timor Portugis

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |05:05 WIB
Kisah Prajurit Kopassus Gugur saat Kibarkan Merah Putih di Kantor Gubernur Timor Portugis
Operasi Seroja/ist
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JAKARTA - Perwira Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), Letnan Kolonel Inf (Anumerta) Atang Sutresna melakukan aksi heroik saat Operasi Seroja di Dili, Timor Timur. Dia mengibarkan bendera merah putih di tengah hujan  peluru musuh.

Peristiwa ini terjadi pada 7 Desember 1975. Atang Sutresna gugur ditembak pasukan Fretilin sesaat setelah mengibarkan Bendera Merah Putih di kantor Gubernur Timor Portugis.

Melansir buku "Letjen (Purn) Soegito: Bakti Seorang Prajurit Stoottroepen", Kamis (16/7/2026),  Atang yang kala itu masih berpangkat Mayor diterjunkan bersama 35 prajurit Yonif Linud 501 Kostrad.

Bersama 19 prajurit Komando Pasukan Kopassandha yang kini bernama Kopassus, Mayor Atang ditugaskan merebut sejumlah lokasi strategis, di antaranya, kantor gubernur, lapangan terbang dan pelabuhan.

Sebagai Komandan Detasemen Tempur (Dandenpur) I Nanggala V Grup 1 Kopassandha, Mayor Atang juga mendapat tugas tambahan yakni membantu mengamankan prajurit Korps Marinir yang akan mendarat melalui jalur laut dan mengibarkan bendera Merah Putih untuk memberi tanda lokasi yang sudah direbut dari tangan musuh.

Tepat tanggal 7 Desember 1975, menjelang subuh seluruh pasukan diterjunkan dari pesawat C-130 Hercules. Namun, belum sempat mendarat, pasukan Fretilin menghujani pasukan Mayor Atang dengan tembakan membabi buta. Akibatnya, beberapa prajurit tewas terkena peluru saat payung masih mengembang di udara.

Setelah mencapai darat, Mayor Atang bersama dua anggotanya yakni, Koptu Sugeng dan Koptu Suhar bergerak maju untuk merebut tempat-tempat strategis. Di bawah hujan tembakan musuh, Mayor Atang kemudian meminta kedua anggotanya untuk mengibarkan bendera Merah Putih.

Namun upaya tersebut sulit dilakukan mengingat tempat pengibaran bendera berada di tengah lapangan kantor gubernur. Lokasinya yang sangat terbuka membuat ketiganya rawan terkena tembakan musuh.

 

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