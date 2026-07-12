Hadiri Peringatan Hari Koperasi, 5 Pimpinan Lembaga Pancarkan Semangat Kebersamaan

Lima pimpinan lembaga pancarkan semangat kebersamaan di Hari Koperasi (Foto: Dok)

JAKARTA - Lima pimpinan lembaga pertahanan, keamanan, dan penegak hukum negara menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Kelima pimpinan lembaga negara tersebut yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Muhammad Herindra.

Kehadiran para pejabat tersebut memperlihatkan kekompakan antarpetinggi lembaga negara. Mengenakan batik dengan motif berbeda, mereka menunjukkan kebersamaan melalui salam komando sambil tersenyum.

Djamari Chaniago, Listyo Sigit, Agus Subiyanto, ST Burhanuddin, dan Muhammad Herindra tampak berdiri sejajar dengan menyatukan tangan sebagai simbol kebersamaan.

Momen tersebut mendapat respons positif dari jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir dalam acara puncak Harkopnas 2026. Sejumlah pejabat yang terlihat hadir di antaranya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, serta CEO Danantara Rosan Roeslani.