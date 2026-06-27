Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil Bertambah Jadi 5 Orang, Ini Identitasnya

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkap terdapat lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Korban terbaru tercatat meninggal pada Jumat 26 Juni 2026 kemarin.

"Atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, panitia seleksi nasional dan seluruh penyelenggara dalam Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP/KNMP yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen Ketut Gede Wetan, di Kantor Kemhan, Sabtu (27/6/2026).

Ketut menyampaikan seluruh peserta SPPI yang meninggal telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti Latsarmil. Meski memiliki kondisi medis yang berbeda-beda, seluruhnya juga dipastikan telah mendapatkan penanganan medis di satuan pendidikan masing-masing sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruhnya telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis," tegasnya.

Berikut daftar 5 peserta SPPI yang meninggal dunia:

1. Yonanda Muhammad Taufiq, wafat Rabu 17 Juni 2026

2. Anisa Muyassaroh, wafat Kamis 18 Juni 2026

3. Novia Rahmadhani Sihotang, wafat Senin 22 Juni 2026

4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, wafat Kamis 25 Juni 2026

5. Nola Dya Sari, wafat Jumat 26 Juni 2026

(Arief Setyadi )

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