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2 Pria Terekam CCTV Diduga Curi Raket Padel di Tamansari

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |03:10 WIB
2 Pria Terekam CCTV Diduga Curi Raket Padel di Tamansari
Kasus Pencurian (foto: Freepik)
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JAKARTA - Dua pria tertangkap kamera CCTV saat diduga melakukan pencurian raket padel, di salah satu toko olahraga di kawasan Tamansari, Jakarta Barat (Jakbar).

Berdasarkan akun Instagram @lbj_jakarta, video rekaman CCTV menampilkan salah satu terduga pelaku terlihat diduga menyelipkan raket ke dalam celana sebelum keduanya meninggalkan lokasi.

"Siapapun yang mengenali kedua orang dalam rekaman tersebut agar menghubungi pihak Padel Avenue melalui pesan langsung (DM)," tulis keterangan dalam akun tersebut sebagaimana dilansir, Rabu (12/8/2026).

Menanggapi kejadian itu, Kapolsek Metro Tamansari, Kompol Bobby Mochammad Zulfikar mengatakan pihaknya telah mendatangi toko tersebut untuk meminta keterangan terkait dugaan pencurian.

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Topik Artikel :
Padel Kasus Pencurian Pencurian
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