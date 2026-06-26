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Calon Manajer Kopdes Meninggal Bertambah Jadi 4 Orang saat Pelatihan Militer

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |20:03 WIB
Calon Manajer Kopdes Meninggal Bertambah Jadi 4 Orang saat Pelatihan Militer
Ilustrasi calon manajer Kopdes meninggal (Foto: Dok)
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JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 yang tengah mengikuti pendidikan di Satdik Yon Para Raider 465.

Dengan meninggalnya Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, total peserta SPPI yang meninggal dunia selama pelaksanaan program tersebut bertambah menjadi empat orang.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan almarhum meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pada 25 Juni 2026, almarhum mengalami keluhan kesehatan berupa sesak napas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan.

"Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun, pada sore hari kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan," kata Rico dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Menurut dia, setelah dirujuk ke rumah sakit, almarhum mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh tim dokter, termasuk perawatan di ruang Intensive Care Unit (ICU).

"Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan secara optimal, almarhum dinyatakan meninggal dunia pada 26 Juni 2026 pukul 00.28 WIB," ujarnya.

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