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Lagi! Satu Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Total Korban Jadi Tiga Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |21:26 WIB
Lagi! Satu Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Total Korban Jadi Tiga Orang
Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo (foto: dok ist)
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JAKARTA – Satu lagi peserta Latihan Dasar Militer (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) meninggal dunia. Dengan demikian, total peserta yang meninggal dunia dalam program tersebut kini menjadi tiga orang. Peserta yang meninggal dunia tersebut adalah Novia Rahmadhani Sihotang. 

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Rico Ricardo menjelaskan, Novia merupakan peserta yang mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta.

"Benar, Kementerian Pertahanan telah menerima laporan mengenai meninggalnya salah satu peserta Program SPPI KNMP Tahun 2026 atas nama Novia Rahmadhani Sihotang yang mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta,” kata Rico saat dikonfirmasi, Rabu (24/6/2026).

Menurut Rico, Novia sebelumnya mengalami gangguan kesehatan dan langsung mendapatkan penanganan dari tim kesehatan satuan sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr. Esnawan Antariksa pada Senin (22/6/2026).

“Meskipun telah memperoleh perawatan intensif, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kondisi kesehatan yang dialami berkaitan dengan penyakit tuberkulosis,” ujarnya.

 

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