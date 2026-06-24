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2 Calon Manajer Kopdes Meninggal, Kemhan Evaluasi Program Latihan Militer

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |10:05 WIB
2 Calon Manajer Kopdes Meninggal, Kemhan Evaluasi Program Latihan Militer
2 Calon Manajer Kopdes Meninggal, Kemhan Evaluasi Program Latihan Militer
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JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).   

Evaluasi ini karena meninggalnya 2 calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan, evaluasi itu mencakup mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, hingga sistem komunikasi dan pelaporan.

“Kedua peserta yang meninggal yaitu bernama Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq,” kata Rico, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, setiap masukan, evaluasi, dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan akan menjadi dasar penyempurnaan program agar ke depan berjalan lebih baik, aman, profesional, dan akuntabel.

"Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan peserta merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan program," ujarnya.

 

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