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Tanggapi Isu TNI Gusur SD untuk Kopdes di Ende, Ini Kata Kasad

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |16:45 WIB
Tanggapi Isu TNI Gusur SD untuk Kopdes di Ende, Ini Kata Kasad
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
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JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak buka suara ihwal isu rencana penggusuran sekolah dasar (SD) oleh TNI untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Isu penggusuran tersebut mengemuka terkait salah satu SD di Kecamatan Detusuko, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ya, itu banyak berita yang harus kita klarifikasi ya. Kayaknya enggak mungkin se-ekstrem itu ya, masa ada sekolah yang ditiadakan gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini harus detail kita klarifikasi ya," kata Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Maruli memandang bahwa isu ini tidak masuk logika jika ada pihak yang membubarkan sekolah, padahal tempat tersebut sudah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K). Namun begitu, ia memastikan akan mengecek langsung terkait kebenaran isu tersebut.

"Menurut saya enggak, enggak normal kalau ada orang membubarkan sekolah, sedangkan sekolahnya kan pasti sudah terdaftar di P&K. Nanti kita coba cek," ujarnya.

Di sisi lain, Maruli menyinggung bahwa sering kali isu-isu seperti ini hanya ramai di media sosial saja. Dia memastikan tidak ada penggusuran sekolah untuk Kopdes Merah Putih.

"Nggak ada, cuma sibuk di media aja kadang-kadang begini, begitu. Tapi realistisnya kan enggak mungkin ada sekolah yang sudah terdaftar di P&K terus ditiadakan. Wah, ini bisa kena tuntutan hukum dia," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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