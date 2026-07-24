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Kapolda Metro hingga Pangdam Jaya Sambangi Markas Kopassus, Bahas Apa?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |14:36 WIB
Kapolda Metro hingga Pangdam Jaya Sambangi Markas Kopassus, Bahas Apa?
Kapolda Metro hingga Pangdam Jaya Sambangi Markas Kopassus
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JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menyambangi Markas Komando Kopassus Cipayung, Jakarta Timur. Kedatangan Komjen Asep dan Letjen Deddy ini disambut hangat oleh Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus) Letjen TNI Djon Afriandi.

Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep menjelaskan, TNI dan Polri merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan, kedaulatan negara, dan keutuhan NKRI. Karena itu, kebersamaan kedua institusi harus terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan.

“Tantangan ke depan semakin kompleks seiring perkembangan situasi global, regional, dan nasional. Kondisi tersebut harus dihadapi melalui kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat,” kata Komjen Asep, Jumat (24/7/2026).

Dia juga menegaskan semangat bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, yakni Jaga Jakarta, Jaga Jayakarta, Jaga Indonesia Tetap Utuh. Semangat itu menjadi pengingat bahwa keamanan Jakarta berpengaruh besar terhadap stabilitas nasional.

“TNI dan Polri merupakan pilar dalam menjaga NKRI. Kita harus terus kompak, saling mendukung, dan bekerja bersama untuk menjaga keamanan masyarakat, pemerintahan, serta keutuhan bangsa dan negara,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menyebutkan, kerja sama antarsatuan sangat diperlukan dalam menghadapi tingginya dinamika keamanan di Jakarta.

Setiap perkembangan di ibu kota harus ditangani secara cermat dan terukur karena dapat berdampak terhadap wilayah lain. Menurutnya, koordinasi antara Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Kopassus perlu terus dilanjutkan termasuk dalam memberikan pelayanan terhadap kegiatan masyarakat serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Sementara itu, Pangkopassus Letjen TNI Djon Afriandi menegaskan, Kopassus siap memberikan dukungan apabila dibutuhkan oleh Polda Metro Jaya maupun Kodam Jaya sesuai prosedur, kewenangan, dan perintah pimpinan.

 

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