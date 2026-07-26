Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Permasalahkan Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi, DPR: Yang Penting Pantau Pascapenahanan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |02:05 WIB
Tak Permasalahkan Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi, DPR: Yang Penting Pantau Pascapenahanan
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ditahan tanpa mengenakan rompi dan borgol.
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan tak mempermasalahkan perlakuan yang diterima eks Jampidsus Febrie Adriansyah yang ditahan tanpa mengenakan rompi dan diborgol. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah memantau proses pascapenahanan Febrie.

Bob menilai, proses penahanan yang dilakukan Tim 9 Kejaksaan tidak terlepas dari proses pemeriksaan sebelumnya.

"Sehingga proses penahanan FA dengan tanpa menggunakan rompi serta alasan penyidik karena terburu-buru saat itu menurut saya tidak menjadi soal," ujar Bob saat dihubungi, Sabtu (25/7/2026).

Kendati demikian, Bob menilai proses yang harus dipantau oleh publik yakni pasca Febrie ditahan. Untuk itu, ia menilai pemakaian rompi atau borgol saat penahanan tidak diatur dalam hukum acara.

"Yang harus dipantau terus adalah proses-proses setelah penahanan, karena selain proses itu tidak terdapat di dalam KUHAP atau tidak menjadi syarat utama juga," kata Bob.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232316//febri_diansyah-uqPD_large.jpg
Sudah Resmi Ditahan, Kubu Febrie Adriansyah Belum Putuskan Ajukan Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232306//febrie_adriansyah-az8B_large.jpg
Febrie Ditahan Tanpa Kenakan Rompi dan Borgol, Alasan Kejagung Dinilai Tak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232297//febrie_adriansyah-ZXz3_large.jpg
Apresiasi Penahanan Febrie Adriansyah, Eks Penyidik KPK: Kejagung Tunjukkan Keseriusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232277//jamwas_kejagung_rudi_margono-Yb1D_large.jpg
Kejagung Beberkan Alasan Febrie Adriansyah Ditahan di Rutan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232275//pengacara_don_ritto_handika_hanggowongso-KlEX_large.jpg
Pemilik Emas dan Uang dalam Kasus Febrie Adriansyah Akan Ajukan Gugatan Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232262//febri_diansyah_kuasa_hukum_febrie_adriansyah-5IYe_large.jpg
Profil Febri Diansyah: Berawal dari ICW, Berkarier di KPK, Kini Jadi Pengacara Febrie Adriansyah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement