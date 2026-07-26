Tak Permasalahkan Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi, DPR: Yang Penting Pantau Pascapenahanan

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan tak mempermasalahkan perlakuan yang diterima eks Jampidsus Febrie Adriansyah yang ditahan tanpa mengenakan rompi dan diborgol. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah memantau proses pascapenahanan Febrie.

Bob menilai, proses penahanan yang dilakukan Tim 9 Kejaksaan tidak terlepas dari proses pemeriksaan sebelumnya.

"Sehingga proses penahanan FA dengan tanpa menggunakan rompi serta alasan penyidik karena terburu-buru saat itu menurut saya tidak menjadi soal," ujar Bob saat dihubungi, Sabtu (25/7/2026).

Kendati demikian, Bob menilai proses yang harus dipantau oleh publik yakni pasca Febrie ditahan. Untuk itu, ia menilai pemakaian rompi atau borgol saat penahanan tidak diatur dalam hukum acara.

"Yang harus dipantau terus adalah proses-proses setelah penahanan, karena selain proses itu tidak terdapat di dalam KUHAP atau tidak menjadi syarat utama juga," kata Bob.