Terungkap! Sopir dan Penumpang Alphard yang Ribut dengan Satpam Anggota Polda Jabar

JAKARTA - Sopir dan dua penumpang mobil Toyota Alphard yang terlibat cekcok dengan petugas keamanan (satpam), Fiktor Harefa, di kawasan Bundaran HI diketahui merupakan personel Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat.

Kapolsek Metro Menteng, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, menyebut dugaan tindakan arogansi yang dilakukan pengemudi maupun penumpang mobil Alphard akan diproses melalui mekanisme pengawasan internal Polri.

"Terkait dengan yang tadi disampaikan, ada beberapa dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang. Ini akan ditindaklanjuti oleh Bid Propam Polda Jawa Barat," kata Braiel, Sabtu (25/7/2026).

Selain itu, Braiel juga mengatakan dugaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi Alphard akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

"Terkait dugaan pelanggaran lalu lintas dari pengemudi, ini juga akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya," ujar Braiel.