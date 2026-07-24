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Polisi Akan Panggil Pengemudi Alphard dan Satpam yang Cekcok di Bundaran HI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |13:05 WIB
Polisi Akan Panggil Pengemudi Alphard dan Satpam yang Cekcok di Bundaran HI
Rekaman CCTV pengemudi Alphard arogan di Bundaran HI.
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JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan terhadap pengemudi Toyota Alphard dan petugas keamanan (satpam) yang terlibat cekcok di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengklarifikasi seluruh rangkaian peristiwa, termasuk mendalami dugaan penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan.

"Saya akan melakukan panggilan klarifikasi kepada pemilik Alphard. Kemudian panggilan klarifikasi kepada security yang terlibat cekcok dengan sopir Alphard. Setelah itu kita konfrontir di Subdit Gakkum," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, dikutip Jumat (24/7/2026).

Ojo menerangkan, pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat dan Senin. Nantinya, setelah seluruh keterangan diperoleh, penyidik akan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencocokkan fakta-fakta yang terungkap.

Selain mengusut insiden cekcok tersebut, polisi juga akan mendalami dugaan penggunaan pelat nomor Toyota Alphard yang diduga tidak sesuai dengan data registrasi kendaraan.

"Semua terkait dengan peristiwa itu, baik peristiwanya, kendaraan yang digunakan, pasal-pasal yang akan kita sangkakan, dan lain-lain nanti saya kasih tahu," ujarnya.

Ojo menambahkan, penanganan perkara akan dilakukan secara objektif tanpa memihak salah satu pihak. Menurut dia, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

 

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