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Refly Harun Dampingi Korban Dugaan Pemerasaan di Kemayoran

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |10:39 WIB
Refly Harun Dampingi Korban Dugaan Pemerasaan di Kemayoran
Refly Harun Dampingi Korban Dugaan Pemerasaan/IMG
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JAKARTA –  Seorang pria berinisial VL diduga menjadi korban pemerasan oleh oknum pengacara berinisial BPT di wilayah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini, kasus tersebut telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kuasa hukum korban, Refly Harun mengungkapkan kronologi kejadian tersebut. Saat itu, korban VLC  mengambil uang Rp19,25 juta dari rekening terdakwa dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa sebagai bentuk memberi pelajaran karena merasa kerap dihina dan direndahkan.

Kemudian, saat VLC berniat mengembalikan uang tersebut di sebuah hotel, terdakwa bersama empat rekannya diduga menggunakan rekaman kamera pengawas (CCTV) pengambilan uang di ATM untuk melakukan ancaman dan pemerasan.

"Rekaman CCTV saat korban mengambil uang di ATM dijadikan alat untuk melakukan ancaman dan pemerasan," ujar Refly dikutip, Kamis (23/7/2026).

Dikatakan Refly, korban diajak meninggalkan hotel dengan menggunakan mobil milik terdakwa. Dalam perjalanan, korban diperlihatkan rekaman CCTV tersebut, kemudian diduga diintimidasi dan diminta menyerahkan uang sebesar Rp500 juta.

Refly mengatakan permintaan itu kemudian turun menjadi Rp400 juta, Rp300 juta, Rp200 juta hingga akhirnya disepakati Rp30 juta.

Karena berada di bawah tekanan, kata dia, korban mentransfer uang Rp30 juta secara bertahap. Setelah itu, korban ditinggalkan seorang diri di Rest Area Tol Jagorawi KM 34.

"Padahal, uang yang diambil klien kami hanya Rp19,25 juta. Tetapi setelah mengembalikan Rp30 juta, klien kami tetap dilaporkan ke polisi atas dugaan pencurian," tutur Refly.

 

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Topik Artikel :
viral Refly Harun Pemerasan
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