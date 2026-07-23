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Dokter Koas FKUI Ditemukan Tewas di Penginapan Lampung, Ini Kronologi Lengkapnya!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |02:01 WIB
Dokter Koas FKUI Ditemukan Tewas di Penginapan Lampung, Ini Kronologi Lengkapnya!
Dokter Koas FKUI Ditemukan Tewas di Penginapan Lampung
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LAMPUNG -  Seorang dokter koas atau dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) ditemukan tewas di sebuah penginapan di Kota Metro, Lampung.  Korban bernama Muhamad Zulfikar Drakel (25), dokter muda asal Kalimantan Tengah.

Penemuan jasad korban sempat menggemparkan pengelola penginapan serta warga di sekitar lokasi kejadian.

"Penyebab pasti kematian korban masih dalam tahap penyelidikan mendalam. Kami masih terus menggali keterangan dari beberapa saksi di lokasi serta memeriksa rekaman CCTV penginapan," ujar salah satu petugas di lokasi kejadian, Rabu (22/7/2026).

Peristiwa tragis ini terungkap setelah pengelola penginapan menerima laporan dari rekan korban yang mengaku kesulitan menghubungi korban selama beberapa hari. Polisi langsung mendatangi lokasi untuk menggelar Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Polisi membawa jasad pemuda berusia 25 tahun itu ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jenderal Ahmad Yani Kota Metro guna menjalani proses autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematiannya.

Saat ini, pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan pemicu utama meninggalnya korban.  Polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi.

(Fahmi Firdaus )

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