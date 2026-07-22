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Tragis! 3 Warga Tewas Ditembak KKB di Yahukimo, 2 Korban Perempuan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |17:22 WIB
Tragis! 3 Warga Tewas Ditembak KKB di Yahukimo, 2 Korban Perempuan
KKB Papua/ist
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YAHUKIMO – Tiga warga sipil meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM/KKB Papua pimpinan Kopitua Heluka (Danops Kodap Yahukimo) di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Korban terdiri dari sepasang suami istri, Kumis Kogoya beserta istrinya, serta seorang perempuan dari Suku Unaukam. Hingga saat ini, identitas lengkap dan kronologi kejadian masih dalam proses pendalaman oleh aparat yang berwenang.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa setiap tindakan aparat keamanan selalu berorientasi pada perlindungan masyarakat dan penegakan hukum yang profesional.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Tidak ada satu pun masyarakat yang seharusnya kehilangan nyawa akibat aksi kekerasan,”ujar Letkol Wirya, Rabu (22/7/2026).

Koops TNI Habema kata Wirya akan terus bekerja secara selektif, terukur, profesional, dan sesuai hukum untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya.

 

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