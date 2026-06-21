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JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 menembak seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kelompok HSSBI berinisial AB alias UB di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ia dilumpuhkan karena alasan hendak melarikan diri.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo mengungkapkan bahwa keberhasilan penangkapan AB alias UB merupakan hasil kerja sama dan tindak lanjut informasi di lapangan terkait keberadaan salah satu anggota kelompok HSSBI di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

"Pada saat akan diamankan, yang bersangkutan berupaya melarikan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur untuk menghentikan pelariannya," kata Yusuf, Minggu (21/6/2026).

Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah amunisi senjata api.

"Dari hasil penangkapan tersebut, petugas mengamankan dua butir amunisi kaliber 5,56 mm, satu unit telepon genggam, serta sejumlah barang pribadi milik tersangka," ujarnya.

Yusuf menjelaskan, bahwa hasil pengembangan kasus mengarahkan tim pada sebuah rumah yang diduga menjadi tempat persinggahan kelompok HSSBI.

Dari lokasi tersebut petugas mengamankan seorang pria berinisial BK serta menyita berbagai barang bukti berupa perangkat komunikasi, teleskop optik, dokumen, telepon genggam, senjata tajam, dan perlengkapan lain yang saat ini masih didalami oleh penyidik.