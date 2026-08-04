Mantan Istri Polisi Tewas Mengenaskan dengan Luka Tembak di Kamar Mandi

MEDAN - Seorang mantan istri anggota Polrestabes Medan berinisial W, ditemukan tewas di kamar mandi di Kompleks Perumahan Bumi Asri, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas masih menyelidiki penyebab dan motif di balik peristiwa tersebut.

Korban ditemukan tewas dengan luka tembak senjata api (senpi). Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban diketahui datang ke rumah tersebut untuk menemui mantan suaminya yang berinisial I.

Polisi menduga insiden tersebut terjadi setelah korban berada di dalam rumah. Saat mendengar suara letusan, mantan suaminya langsung menuju sumber suara dan mendapati korban telah tergeletak di dalam kamar mandi.

"Brigadir I adalah anggota Polrestabes Medan dan yang bersangkutan membawa senjata api dan dipergunakan oleh istrinya untuk melakukan bunuh diri," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Selasa (4/8/2026).

Petugas yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan identifikasi. Setelah proses identifikasi selesai, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Medan untuk diautopsi.

Dia mengatakan, penyidik masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi serta barang bukti untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi dan motif dalam peristiwa tersebut.