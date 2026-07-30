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Geger! Seorang Wanita Tewas Mengenaskan di Kosan Jakbar, Ada Luka di Kepala

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |10:03 WIB
Geger! Seorang Wanita Tewas Mengenaskan di Kosan Jakbar, Ada Luka di Kepala
Ilustrasi Mayat Perempuan
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JAKARTA - Warga di Jalan Makaliwe, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dihebohkan dengan adanya penemuan mayat seorang wanita berinisal M di dalam kamar kos.

“Betul, ditemukan seorang wanita dalam kondisi meninggal dunia," kata Kapolsek Grogol Petamburan AKP Reza Aditya, Kamis (30/7/2026).

Reza mengatakan, pihak kepolisian menerima laporan pada Rabu (29/7) pukul 18.50 WIB. Hasil pemeriksaan sementara, ditemukan ada luka di bagian kepala korban. “Dengan luka di bagian kepala," ujarnya.

Namun Reza belum menjelaskan secara rinci terkait penemuan jasad korban. Dia menambahkan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan.

Polisi juga belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Jenazah korban saat ini telah dievakuasi ke rumah sakit untuk pemeriksaan visum et repertum. "Masih kami dalami dari keterangan saksi-saksi," tutup Reza.

(Fahmi Firdaus )

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