Situasi Terkini Klinik Mordent Tempat Sutrimo Ditemukan Tak Sadarkan Diri hingga Tewas

Tempat Sutrimo Ditemukan Tak Sadarkan Diri hingga Tewas/Okezone

JAKARTA - Klinik Mordent Aesthetic Clinic di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang menjadi lokasi ditemukannya Sutrimo dalam kondisi tak sadarkan diri, masih dipasang garis polisi hingga Senin (27/7/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, tidak terlihat adanya aktivitas olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan maupun pemeriksaan dari aparat kepolisian.

Bangunan klinik tampak tertutup dan tidak ada aktivitas keluar masuk di area tersebut. Meski demikian, garis polisi masih membentang di bagian depan bangunan. Garis ini dipasang sebagai penanda lokasi yang sempat menjadi bagian dari proses penyelidikan.

Sebelumnya, Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent pada Kamis (23/7/2026). Korban kemudian dilarikan menggunakan ambulans ke RS Muhammadiyah Taman Puring, namun dinyatakan meninggal dunia.

Ketua RT 11 Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Ima, mengaku sempat menerima informasi dari tukang ojek mengenai adanya seseorang yang pingsan di depan klinik tersebut.

“Pas saya mau berangkat itu, tukang ojek bilang ada orang pingsan. Ada orang pingsan di pinggir jalan, sudah dibawa ke rumah sakit,” ujar Ima.