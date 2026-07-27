Heboh Satpam Tewas Diborgol di Waduk Jatiluhur, Pengamanan Objek Vital Diperketat!

PURWAKARTA - Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di kawasan objek vital Waduk Jatiluhur. Hal itu mencegah terulang peristiwa tewasnya petugas satuan pengamanan (satpam) objek vital Waduk Jatiluhur.

Korban sebelumnya ditemukan tewas mengambang dengan kondisi kedua tangan terborgol dan diduga kuat menjadi korban pembunuhan.

"Pengamanan di kawasan objek vital harus diperkuat, seperti penambahan personel, pemasangan kamera pengawas atau CCTV, hingga peningkatan penerangan. Jumlah petugas juga harus disesuaikan dengan luas wilayah serta tingkat kerawanannya," ujar Saepul Bahri Binzein, Minggu (26/7/2026).

Bupati tiba di rumah duka almarhum Sumarna (42) yang berlokasi di Kampung Cikuyak Kidul, Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Dalam takziah tersebut, Bupati menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban.

Bupati Saepul Bahri mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

“Pemkab Purwakarta menyerahkan sepenuhnya proses pengungkapan kasus kematian tragis ini kepada aparat kepolisian,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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