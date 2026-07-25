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Satpam Ditemukan Tewas dengan Tangan Terborgol di Waduk Jatiluhur, Diduga Dibunuh!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |01:00 WIB
Satpam Ditemukan Tewas dengan Tangan Terborgol di Waduk Jatiluhur, Diduga Dibunuh!
Satpam Ditemukan Tewas dengan Tangan Terborgol di Waduk Jatiluhur/IMG
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PURWAKARTA - Warga di kawasan objek vital Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, dihebohkan dengan tewasnya seorang petugas satuan pengamanan (Satpam). Korban bernama Sumarna (40) ditemukan mengambang di tepi danau Waduk Jatiluhur dengan kedua tangan terborgol pada Jumat (24/7/2026).

Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP I Made Purwantara mengatakan, korban ditemukan dalam keadaan tangan terborgol. Meski demikian, petugas belum berspekulasi secara pasti mengenai motif dan penyebab utama kematian sebelum seluruh rangkaian olah TKP selesai.

"Saat ditemukan di lokasi, kondisi lengan korban memang dalam keadaan terborgol. Pihak kami masih melakukan penyelidikan intensif guna mengumpulkan bukti-bukti dan mendalami penyebab pasti kematian korban," ujar AKP I Made Purwantara.

Dugaan sementara, korban menjadi korban pembunuhan sadis setelah sebelumnya dikabarkan sempat berseteru saat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.

Proses evakuasi jenazah korban dilakukan oleh warga bersama petugas pengamanan setempat di kawasan Tanggul Ubrug, area Waduk Jatiluhur.

Pencarian korban bermula dari kecurigaan rekan sesama sekuriti Waduk Jatiluhur. Sumarna yang bertugas pada jadwal piket malam tidak kunjung kembali hingga pergantian jam kerja.

 

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