Sadis! Anggota TNI AD Prada Arif Tewas dengan 10 Luka Tusukan di Tubuh

TANGERANG - Polisi mengungkapkan kondisi prajurit TNI AD, Prada Arif Budi Sampurna di pinggir Jalan Cluster Turquoise, Pondok Hijau Golf Summarecon, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi mengatakan ada 10 luka tusukan di tubuh korban.

“Dari hasil pemeriksaan, luka korban ada di depan lima tusukan dan di belakang lima tusukan,” kata Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wira Graha Setiawan, Selasa (21/7/2026).

Saat ini, jenazah korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Saat ditemukan, kata Wira, ponsel korban sudah hilang.

"Pada saat di lokasi, kami hanya menemukan identitas, kemudian untuk beberapa barang yang hilang berupa handphone sudah kami temukan juga di tempat yang lain," pungkasnya.

Kasus pembunuhan ini berawal dari ditemukannya seorang pria tergeletak di pinggir jalan pada Minggu (19/7) sekitar pukul 05.45 WIB. Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan korban mengalami sejumlah luka akibat benda tajam.