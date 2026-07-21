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Sempat Disita, 3 Mobil Mewah Eks Wamenaker Noel Dikembalikan KPK

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |02:00 WIB
Sempat Disita, 3 Mobil Mewah Eks Wamenaker Noel Dikembalikan KPK
3 Mobil Eks Wamenaker Noel Dikembalikan KPK/Okezone
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JAKARTA - Keluarga mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mengambil kembali tiga mobil yang sempat disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga mobil itu diambil di Rumah Penyimpanan Benda Rampasan (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, Senin (20/7/2026).

Mobil itu diambil langsung oleh istri Noel, Silvia Rinita Harefa bersama kuasa hukumnya. Silvia menegaskan bahwa pengembalian mobil ini menandakan seluruh mobil ini dipakai menggunakan uang sah.

"Jadi apa yang kita ambil itu sesuai dengan isi putusan pengadilan, semua kendaraan yang kami ambil ini dibeli menggunakan uang yang sah," kata Silvia kepada wartawan.

Ketiga mobil itu di antaranya Land Cruiser 300, Mercedes-Benz C300 yang sudah diambil sebelumnya. Sementara, BAIC BJ40 Plus diambil hari ini.

Sekadar informasi, KPK menjebloskan Immanuel Ebenezer (Noel) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

 

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