Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Penyuap Pegawai Kemnaker Divonis 1,5 Tahun Penjara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |19:18 WIB
Dua Penyuap Pegawai Kemnaker Divonis 1,5 Tahun Penjara
Ilustrasi korupsi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan dua pengusaha dari PT KEM, Temurila dan Miki Mahfud bersalah dalam kasus suap pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Keduanya dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Temurila dan terdakwa II Miki Mahfud oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1,5 tahun," ujar ketua majelis hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Majelis hakim juga menghukum Temurila dan Miki membayar denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan. Miki merupakan suami dari auditor ahli pratama di KPK.

Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, yakni tuntutan hukuman pidana penjara masing-masing 3 tahun dan denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. Adapun pertimbangan memberatkan vonis ialah perbuatan Temurila dan Miki telah mencederai tatanan birokrasi menjadi birokrasi pelayanan publik yang transaksional, tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan korupsi. 

Kemudian, Temurila dan Miki mengakui telah mengetahui adanya tradisi pemberian uang sejak bekerja di perusahaan sebelumnya, namun secara sadar bersepakat untuk meneruskan tradisi tersebut demi kelancaran operasional PT Kem.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222579/noel-f0D4_large.jpg
Divonis 4,5 Tahun Penjara, Noel: Saya Terima Hukuman Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222568/korupsi_kemnaker-DWpL_large.jpg
Selain 4,5 Tahun Penjara, Noel Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp3,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222532/kpk-O3pu_large.jpg
Noel Minta Divonis Mati jika Terbukti Bersalah Lakukan Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222528/noel-uze8_large.jpg
Jelang Sidang Vonis, Noel: Naik Asam Lambung Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218606/kpk-XzUC_large.jpg
KPK Bongkar Setoran Miliaran Rupiah dari Perusahaan ke Oknum Kemnaker sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217013/dirjen_binwasnaker_dan_k3_kemnaker_fahrurozi-pZf1_large.jpg
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Akui Terima Banyak Surat Kaleng, Keluhkan soal Pungli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement